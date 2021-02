Bunte Musik-Mischung

In den neusten Staffel von «Sing meinen Song» prallen Welten aufeinander. Gastgeber Seven lädt Reggae-Musiker Dodo, Singer-Songwriter Adrian Stern, Pop-Musikerin Jaël, R&B-Newcomerin Ta’Shan, Mundartsänger Kunz und Schlager-Star Beatrice Egli zu sich in die Villa ein. In den Tauschkonzerten interpretieren die Musikschaffenden die Songs ihrer Kolleginnen und Kollegen neu, was mitunter zu vielen Tränen führt.