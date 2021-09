Embrach ZH - «Seit Corona kommt es vermehrt zu Tätlichkeiten»

In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlich Vorfällen. So spielten sich im Mai nach dem Junioren-Spiel zwischen FC Embrach und FC Glattbrugg wüste Szenen ab.

Unschöne Szene beim B-Juniorenspiel in Embrach: Kürzlich schubste ein Trainer bei einem Spiel den Schiedsrichter. Der Match wurde anschliessend abgebrochen. Laut dem Spielbericht sahen insgesamt drei Spieler des FC Embrach die gelbe Karte. Einer von ihnen erhielt in der 80. Minute eine weitere Verwarnung – gelb-rot. Beim FC Embrach heisst es auf Anfrage, dass man so ein Verhalten nicht dulde. So etwas gehöre sich definitiv nicht. «Es handelt sich allerdings um eine geringfügige Tätlichkeit.» Man habe mit dem Trainer das Gespräch gesucht und ihn intern gesperrt.