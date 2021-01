Fast alles geschlossen, Corona-Stress und gaaaanz viel Langeweile: Im Teil-Lockdown gibt’s einige Gründe, die Schweizer und Schweizerinnen vermehrt zum Glimmstängel greifen lassen. Eine soeben erschienene Studie hat 2000 Schweizer Raucher und Raucherinnen zwischen 18 und 79 Jahren befragt, wie sich ihr Tabakkonsum während des Teil-Lockdowns entwickelt hat. Die Studie wurde im Juli 2020 von Unisanté und Sucht Schweiz in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz durchgeführt.

Der tägliche Tabakkonsum hat demnach im Teil-Lockdown zugenommen. Über 15 Prozent der Raucher und Raucherinnen haben ihren Konsum erhöht. Die Faktoren, die am stärksten mit einem Anstieg verbunden sind, sind das Alter (18- bis 39-Jährige), seelische und körperliche Schwierigkeiten sowie verschlechterte Beziehungen in- und ausserhalb des eigenen Haushalts.

9. Sei nicht so hart zu dir, wenn du doch mal zur Zigarette greifst. Das ist kein Grund, alles hinzuschmeissen. Fang einfach morgen von vorne an.

6. Tracke deine Erfolge in einem Rauchstopp-App wie Smoke Free. Wenn du siehst, wie sich deine Lunge erholt hat und wie viel Geld du sparst, bist du gleich motivierter.

3. Versuche täglich, deine erste Zigi weiter hinauszuschieben. Wie lange schaffst du es am nächsten Tag?

9 Rauchstopp-Tipps: So klappt der Tabakverzicht

4,6 Prozent haben den Rauchstopp geschafft

«Angesichts dieser Ergebnisse ist es zentral, die Pandemie und den Teil-Lockdown als eine für die Rauchenden bedrohliche Situation anzusehen», schreibt Sucht Schweiz in einer Mitteilung zur Studie und fordert darin mehr Prävention. Die Öffentlichkeit müsse ausserdem verstärkt darüber informiert werden, dass zwischen Tabakkonsum und Covid ein Zusammenhang besteht. «Denn der Tabakkonsum erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf- sowie Lungenkrankheiten, welche Risikofaktoren für schwerere Verläufe von Covid-19 sind.»

Wer mit dem Rauchen aufhören will, kann sich beispielsweise an die nationale Rauchstopp-Hotline wenden und erhält dort von Coaches Unterstützung. In der Box weiter oben haben wir dir ausserdem noch weitere Rauchstopp-Tipps zusammengefasst.