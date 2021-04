Bédarieux (F) : Seit drei Monaten vermisste Aurélie Vaquier (38) tot unter Betonplatte gefunden

In der Region Hérault im Süden Frankreichs wurde in einer Wohnung der leblose Körper einer 38-jährigen Frau gefunden. Alles deutet darauf hin, dass es sich dabei um die seit Ende Januar verschwundene Aurélie Vaquier handelt.

Die Leiche wurde im gleichen Haus gefunden, in der auch Vaquiers Parnter lebt. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Nun wurde in Bédarieux eine Leiche unter einer Betonplatte gefunden. Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um Aurélie Vaquier.

Die Leiche von Vaquier wurde unter einer Betonplatte in einem Haus im Dorf Bédarieux gefunden – im gleichen Haus, in dem ihr Partner lebt. Die formelle Bestätigung, dass es Vaquier ist, steht zwar noch aus. Aufgrund einer Tätowierung und eines Piercings «mit hohem Wiedererkennungswert» deutet aber alles darauf hin, dass es sich um Aurélie Vaquier handelt. Das schreibt «Midi Libre» .

Irritiert über Rechtschreibfehler

Der Lebenspartner von Vaquier wurde in polizeiliche Gewahrsam genommen. Der Bruder der Verstorbenen, Jérémy Vaquier, ist todtraurig: «Bis zum heutigen Morgen habe ich gehofft, dass Aurélie noch am Leben ist. Ich bin schockiert und fassungslos». Jérémy hatte sich sehr in der Aufklärung des Falles engagiert und unter anderem einen Trauermarsch für seine Schwester organisiert.