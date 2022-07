Am Sonntagmorgen wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass im Bereich des Aarewegs in Walliswil bei Niederbipp eine leblose Person in der Aare treibe. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Frau aus dem Wasser bergen. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt, konnte nur noch deren Tod festgestellt werden.