Tessin: Seit Freitag vermisst – wer hat Céline (13) gesehen?

Im Tessin sucht die Kantonspolizei derzeit nach zwei Kindern. Seit Freitagabend wird eine 13-Jährige vermisst, wie es in einer ersten Meldung hiess. Céline Sorci, die laut der Kantonspolizei Tessin aussieht wie eine 16-Jährige, sei zuletzt am 26. Mai um etwa 19.30 Uhr in Orselina gesehen worden.