Dornach SO – «Seit ich ein deutsches Nummernschild habe, werde ich immer angefeindet»

Eine Dornacherin erhielt letzte Woche nach einem Autounfall als Übergangslösung ein Mietauto mit einem deutschen Nummernschild. Die 42-Jährige war auf dem Weg zu ihrer Schwester in Deutschland verunfallt und hatte, damit sie die Reise fortsetzen konnte, ein deutsches Ersatzauto erhalten. Doch seit sie mit dem neuen Fahrzeug unterwegs ist, wird sie immer wieder angefeindet. «Ich wollte extra vorsichtiger fahren mit dem Mietauto. Als ich am Freitag ausparkierte, musste einer warten und hat hinter der Autoscheibe den Kopf geschüttelt, die Stirn in Falten gelegt und geschimp ft», so die Frau.

«Ich würde gerne mit den Schimpfern einen Kaffee trinken gehen»

Für die 42-Jährige, die ursprünglich aus Deutschland stammt, aber bereits seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, war dies das erste Mal, dass sie so angefeindet wurde. « Die Menschen in meinem Umfeld bemühen sich sehr, die Klischees nicht ständig hervorzustreichen », so die Frau. Sie sei stets bemüht, sich zu integrieren und tanze in Dornach auf vielen Hochzeiten. «Auch wenn das praktisch unmöglich ist», sagte sie. Wenn sie mehr Zeit hätte, würde sie mit den Schimpfern gerne einen Kaffee trinken gehen und hören, was ihr wirklicher Ärger sei.