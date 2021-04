Der Konsum von Internetpornos in der Schweiz ist seit Beginn der Pandemie um 20 Prozent gestiegen.

Drei Leser erzählen, wieso sie seit letztem Jahr vermehrt Pornos schauen und was das mit ihrem Sexleben gemacht hat.

Einer Studie der «Zeitschrift für Sexualforschung» zufolge gibt jeder dritte Schweizer an, dass sein Pornokonsum zu hoch ist.

Laut der Pornowebseite Pornhub ist der Konsum von Internetpornos in der Schweiz seit Beginn der Pandemie um über 20 Prozent gestiegen.

Tote Hose im Bett – das kennt Single Lukas* (28) seit Corona nur zu gut: «Noch vor einem Jahr war mein Pornokonsum recht überschaubar. Da habe ich vielleicht zwei Filme die Woche geschaut. Seit Corona ziehe ich mir nun jeden Tag welche rein. Oft weiss ich nicht, was ich mit der ganzen freien Zeit anfangen soll und denke dann , dass ein Porno ein guter Zeitvertreib wäre .»

Erektionsstörungen haben durch den hohen Pornokonsum zugenommen

Für die User hat der häufige Konsum auch Schattenseiten: Gemäss einer Studie aus der «Zeitschrift für Sexualforschung» gibt jeder dritte Mann in der Schweiz an, dass er seinen eigenen Pornokonsum als «zu hoch» einstuft. Gleichzeitig haben Erektionsstörungen zugenommen. In den letzten Jahren sei generell ein Anstieg zu beobachten gewesen – vor allem bei jungen Männern, heisst es weiter.