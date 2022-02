3 mit Sex  - «Seit ihrem Autounfall stalkt sie mich»

«Sina schwankte, schielte leicht und lallte.»

Das war vor ein paar Monaten. Ich begegnete ihr zufällig abends auf der Strasse. «Larsii!» Sina erkannte mich sofort wieder. Wir quatschten etwas, Sina schwankte. Ihre stechenden Augen schielten leicht und sie lallte. «Hehe, sie ist etwas besoffen», dachte ich mir. Wir fanden raus, dass wir in der Nähe voneinander wohnen und tauschten unsere Nummern, um uns mal auf einen Drink zu treffen. Schon wenige Minuten nach dem Treffen schrieb Sina: «Es war wahnsinnig schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Gut schaust du aus». Die Nachricht verzierte sie mit Emojis. Als ich ihr am nächsten Tag antwortete, hatte sie mir bereits zwei weitere Nachrichten gesendet: «Larsiii, wann treffen wir uns mal auf ein Bier?»

Als ich Sina in der Woche drauf in einer Bar traf, hatte sie knallrote Lippen, bröckligen Nagellack und ein hautenges schwarzes Oberteil an. Wir plauderten. Sina schaute mir dabei tief in die Augen und kicherte über alles, das ich sagte. Sie selbst erzählte von ihrer Karriere als Leiterin einer sozialen Einrichtung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Ich kam mir daneben etwas erfolglos vor. Als ich ihre Füsse an meinen Waden spürte, erwähnte ich, dass ich schwul bin, einen Freund habe, und liess mein Handgelenk fallen. «Mit Timon bin ich fast zwei Jahre zusammen.» Sina überhörte meine Bemerkung einfach und flirtete weiter mit mir. Ich verabschiedete mich bei der nächstmöglichen Gelegenheit.