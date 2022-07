Opfikon: «Seit Jahren ein Wunsch» – Rodriguez-Brüder eröffnen Fussball-Academy

Der Wunsch von uns dreien war es schon seit Jahren ein Format zu schaffen, in dem wir mit den Kids von heute nicht nur unser Wissen und unsere Erfahrung teilen können, sondern zugleich sie auf die Herausforderungen vorbereiten, die einem in der Fussballlaufbahn begegnen», erklärt Ricardo Rodriguez.

Auf der Sportanlage Au in Opfikon ZH findet in den Herbstferien das erste Camp der Rodriguez-Academy statt. Initiatoren sind die Gebrüder Rodriguez, also Roberto (31), Francisco (26) und Nati-Star Ricardo (29). Mit diesem Fussball-Camp geht ein langjähriges Ziel der Brüder in Erfüllung. «Der Wunsch von uns dreien war es schon seit Jahren ein Format zu schaffen, in dem wir mit den Kids von heute nicht nur unser Wissen und unsere Erfahrung teilen können, sondern zugleich sie auf die Herausforderungen vorbereiten, die einem in der Fussballlaufbahn begegnen», erklärt Ricardo Rodriguez.