28'000 Jahre alte gigantische Höhle in Spanien entdeckt

Es begann mit einem kleinen Felsloch, durch das Archäologen bei Arbeiten unweit der Stadt Murcia im Südwesten von Spanien einen Luftzug verspürten. Die Gegend ist bekannt für den Höhlenkomplex «Cueva del Arco», in der Forschende in der Vergangenheit Siedlungsspuren gefunden haben, die 50’000 Jahre zurückreichen. Beim Graben machten sie sich in der Erwartung, hinter dem Loch einen kleineren Hohlraum zu finden, daran, das Loch zu vergrössern. Mit der Entdeckung, die sie nach einem mühsamen Weg durch den kleinen Eingang machten, hatte aber niemand gerechnet.

Höhle früher von Bären bewohnt

Ja, da kann man bestimmt spannende Sachen finden. Ich sehe mich eher in der Archäologie an der Oberfläche. Nicht mal für viel Geld würde ich mich in eine enge Höhle zwängen. Ich möchte die Resultate sehen.

«Diese Kratzspuren machen die Höhle zu einem wichtigen und wirklich einzigartigen Beispiel für einen Ort, an dem diese riesigen Säugetiere in Südeuropa lebten», schreibt die Universidad Murcia in ihrer Mitteilung. Seit 2015 arbeiten Forschende in Höhlen der Cueva del Arco. Seither wurden zahlreiche Siedlungen, die zwischen 7’000 und 50’000 Jahre alt sind, in dem Höhlensystem freigelegt.