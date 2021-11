Tierschutz beider Basel - Seit Juni 12 Hunde, 40 Katzen und 45 Nager und Reptilien abgegeben

1 / 7 Die Stiftung TBB Schweiz stellt einen Anstieg von gefundenen Tieren fest. Stiftung TBB Schweiz Seit Anfang Juni wurden über 100 gefundene Tiere im Tierheim an der Birs abgegeben. Stiftung TBB Schweiz Dies seien pro Monat durchschnittlich rund 21 Tiere, so die Stiftung. Stiftung TBB Schweiz

Während der Corona-Pandemie nahm die Zahl der Schweizer Haustierhalterinnen und -halter zu. Im Gegenzug stieg aber ebenfalls die Anzahl von Findeltieren in den Tierheimen. Die Stiftung TBB Schweiz stellte seit dem 1. Juni 2021 fest, dass 117 gefundene Tiere im Basler Tierheim an der Birs abgegeben wurden. Dies teilte die Stiftung am Montag mit. Pro Monat seien durchschnittlich rund 21 Tiere abgegeben worden.

Unter den 117 Tieren befinden sich laut der Stiftung TBB zwölf Hunde, 40 Katzen, 45 Nager und Reptilien sowie 20 Vögel. Von den abgegebenen Tieren seien nur die Hälfte wieder von ihren Besitzerinnen und Besitzern abgeholt worden. In vergangenen Zeiten hätten weitaus mehr Halterinnen und Halter ihre Tiere wieder abgeholt. Derzeit würden im Tierheim an der Birs 59 Tiere betreut, die in den letzten Wochen und Monaten aufgefunden wurden.

«Viele Tierhalterinnen und -halter sind mit der artgerechten Haltung überfordert»

Béatrice Kim, Geschäftsleiterin der Stiftung TBB Schweiz, wird in der Mitteilung zitiert, dass Tierhaltungen und die illegale Einfuhr von Tieren grundsätzlich zunehme. «Neben der grossen Zahl von unüberlegten Neuanschaffungen von Tieren ist ein Anstieg von Phänomenen wie krankhaftes Sammeln von Tieren zu beobachten», so Kim. Gleichzeitig seien viele Tierhalterinnen und -halter mit der artgerechten Haltung ihrer Tiere überfordert. «Diese Entwicklung lässt befürchten, dass die Anzahl Findeltiere in der Zukunft hoch bleiben oder gar noch zunehmen wird», sagte Kim.