Zug

Seit Juni vermisster Vater und Sohn sind im Irak und wohlauf

Der seit Ende Juni 2020 vermisste Familienvater und sein vierjähriger Sohn wurden gefunden. Sie befinden sich im Irak. Beiden geht gut.

Der Vater meldete sich am Dienstag telefonisch bei der Zuger Polizei. Am Donnerstag konnten Spezialisten der Zuger Polizei via Skype ein längeres Gespräch mit dem 36-Jährigen führen. Dabei konnten sie sich, soweit dies über ein Skype-Gespräch möglich ist, davon überzeugen, dass es dem vierjährigen Buben gut geht.