Stromausfall: Kleinbasel seit Mittag ohne Strom

Um 11.45 Uhr fiel am Montag in grösseren Teilen des Kleinbasel der Strom aus. Sowohl Privathaushalte als auch Geschäfte waren vom Blackout betroffen, der bis am Nachmittag andauerte. Die Industrielle Werke Basel IWB bestätigten auf Anfrage von 20 Minuten die Störung. Betroffen sind unter anderem Liegenschaften in der Rebgasse, der Clarastrasse und der Grenzacherstrasse. Die Stromversorgung konnte um 14.10 Uhr wieder hergestellt werden, wie die IWB am Nachmittag mitteilte.