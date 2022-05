Beatenbucht : Seit Mitte Mai vermisster Taucher tot im Thunersee geborgen

Im Thunersee bei der Beatenbucht wurde am Freitag ein Taucher tot geborgen. Er war seit Mitte Mai im Kanton Basel-Land als vermisst gemeldet.

Im Rahmen einer Suchaktion bei der Beatenbucht (Gemeinde Sigriswil) wurde am Freitagnachmittag im Thunersee ein lebloser Körper in über Hundert Metern Tiefe gesichtet. Dies mithilfe eines mobilen Unterwasserroboters einer Drittperson. Die Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Bern konnten die Person in der Folge bergen.