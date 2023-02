Uri: Matratzen und Teppiche faulen auf der Rütliwiese vor sich hin

An einem Hang der Rütliwiese modern Dutzende zerschossene Teppiche und Matratzen vor sich hin, berichtet der «Bote der Urschweiz». Es sind noch Überbleibsel des traditionellen «Rütlischiessens», das jedoch bereits über drei Monate her ist.

Das «Rütlischiessen» auf der Rütliwiese in Uri ist so etwas wie Wimbledon für den Schweizer Schiesssport. Knapp tausend Schützinnen und Schützen waren auch im vergangenen Oktober wieder angetreten. Gutes Wetter, Scharen an Zuschauern waren angereist, und der Titel ging mit Sieger Peter Kammermann aus Luzern in die Zentralschweiz. Kurzum: Das Turnier war ein voller Erfolg. Knapp drei Monate später sieht es auf dem altehrwürdigen Gelände allerdings weniger erfreulich aus: Dutzende zerschossene Matratzen und alte Teppiche modern dort vor sich hin, berichtet der «Bote der Urschweiz». Und das sorgt für Unmut. «Das ist doch ein absoluter Schandfleck. So etwas gehört nicht auf unsere Wiese. Man kann den Abfall sogar vom Brunnen aus mit blossem Auge erkennen», sagt ein Anwohner der Zeitung.