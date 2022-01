Sachsen-Anhalt : Seit Monaten vermisst – Wer hat Miriam El-Hatini (15) gesehen?

Gleich mit zwei Fotos sucht die Polizei nach Miriam. Das Mädchen verschwand bereits im Juni. Nun wenden die Eltern sich an die Öffentlichkeit.

Der Fall erinnert an Rebecca: Das damals 15-jährige Mädchen ist am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwunden.

Die Polizei in Berlin sucht nach Miriam El-Hatini (15) aus Sachsen-Anhalt. Sie soll sich in Berlin aufhalten. Das Mädchen wird seit Juni 2021 vermisst. Nun hat sich die Familie für den Gang an die Öffentlichkeit entschieden. Die Polizei sucht gleich mit zwei Bildern nach der 15-Jährigen. Da sich die beiden Fotos von Miriam stark unterscheiden.

Miriam wirke älter

Miriam ist 1,70 Meter gross und hat braune Augen. Die 15-Jährige wirke allerdings wie eine 19- bis 21-Jährige, schrieb die Polizei in ihrer Vermisstenmeldung. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Der Fall erinnert an Rebecca: Das damals 15-jährige Mädchen ist am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwunden.