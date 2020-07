Wolfsriss auf Alp bei Flums SG

Seit Montag 19 Schafe gerissen

Trotz elektrischem Zaun wurden seit Anfang Woche über ein Dutzend Schafe auf einer Alp im St. Gallischen Schilstal gerissen. Ein Leserreporter (27) fordert, dass Wölfe geschossen werden dürfen.

Der Grossteil der toten Tiere wurde am Donnerstagmorgen entdeckt. Laut Medienmitteilung vom Kanton St. Gallen befanden sich die Schafe auf der Alp Fursch im Gemeindegebiet von Flums auf einer Weide, die sowohl mit einem elektrischen Zaun als auch mit natürlichen Grenzen abgezäunt ist. «Zu einem ersten Riss ist es bereits in der Nacht auf Montag gekommen», sagt Arno Puorger, Fachmitarbeiter Jagd, Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen. Vermutlich seien die Wölfe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nochmals zur Beutestelle gekommen, um weitere Nahrung zu besorgen. Es wird vermutet, dass es sich um ein Wolfspaar handelt, das bereits seit einem Jahr mehrmals in der Region registriert wurde. Zur genauen Abklärung wurden Speichelproben genommen, mit welchen nun die DNA der reissenden Tiere bestimmt werden.

Tierhalter gewarnt

«Befürworte, dass Wolf geschossen wird»

Das bedauert ein Leserreporter (27) aus Flums. Er kennt mehrere Älpler, die derzeit Schafe auf den Alpweiden haben und sich Sorgen machen, so auch einer der Betroffenen. Erst Tage vor dem Riss habe ihm der Mann erzählt, dass sich ein Wolf in der Nähe herumtreibe. «Wenn ein Wolf so viele Tiere reisst, dann geschieht das doch nicht aus reinem Hunger», so der 27-Jährige. Für die Schafbesitzer sei das ein herber Verlust. Zudem habe man laut Leserreporter auf den Bildern sehen können, dass die Tiere lange leiden mussten, bis sie gestorben sind. «Ich befürworte klar, dass solche Wölfe geschossen werden dürfen.» Grundsätzlich könne man in der Schweiz gut auf Wölfe verzichten. «Dass der Wolf bei uns ausgerottet wurde, war in Ordnung», so der Leser. Er hofft, dass bei der Abstimmung zum Jagdgesetz im September kein Nein herauskommt.