Guttannen: Vermisster Bergsteiger tot aufgefunden 

Der Berggänger war in Richtung Vorder Zinggenstock unterwegs.

Der Berner Kantonspolizei wurde kurz vor neun Uhr am Montagmorgen ein Berggänger als vermisst gemeldet. Umgehend wurde eine Suchaktion eingeleitet. Dabei konnte der Mann schliesslich im Rahmen eines Suchfluges der Rega am selben Abend gesichtet und in der Folge nur noch tot geborgen werden, wie die Kapo Bern mitteilt.