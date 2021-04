Traurige Bilanz : Seit Putsch der Militär-Junta kamen mindestens 700 Zivilisten ums Leben

Das Militär hat seit Anfang Februar die Macht im Land übernommen, die Proteste dagegen halten weiter an. Es wird von 700 Toten und 3000 Festnahmen während dieser Zeit berichtet.

In Myanmar sind seit dem Militärputsch am 1. Februar mehr als 700 Zivilisten getötet worden. Dies meldet die myanmarische Menschenrechtsorganisation Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Allein bei einem Blutbad unter Demonstranten am Freitag in der Stadt Bago sollen demnach mehr als 80 Menschen getötet worden sein. Die Proteste gegen die Militärjunta wurden am Sonntag fortgesetzt. Die Junta spricht von weitaus geringeren Todesfallzahlen – ein Militärsprecher gab die Zahl der getöteten Zivilisten am Freitag mit 248 an.