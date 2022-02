Chaos auf Madeira - Seit Samstag gestrandet – «Wir möchten nur noch weg»

So sieht das Chaos am Flughafen in Madeira aus.

Der Schweizer Tourist Martin Ullmann (47) war in Madeira in den Ferien. Auch er ist von den Flugausfällen betroffen und steckt seit Samstag in Madeira fest. «Es herrscht das totale Chaos», sagt Ullmann gegenüber 20 Minuten. Sein Edelweiss-Flug am Samstag wurde annulliert, mehrere darauf folgende Umbuchungen ebenfalls. «In den letzten drei Tagen wurden wir jeden Morgen aufs Neue bei unserem Hotel abgeholt und an den Flughafen gebracht. Dort warteten wir den ganzen Tag auf unseren Abflug, aber es passierte gar nichts. Wir mussten am Abend wieder ins Hotel zurück», sagt Ullmann.