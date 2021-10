Seit September wurden im Kanton Thurgau fast 200 Tiere überfahren

Die Kantonspolizei Thurgau weist in einer Mitteilung darauf hin, das Fahrverhalten bei Dämmerung oder in der Nacht der Situation anzupassen. Viele Wildtiere sind besonders beim Eindunkeln oder in der Nacht, wenn die Sicht für Autofahrer eingeschränkt ist, aktiv. Gerade in ländlichen Regionen, wo Strassen an Felder angrenzen, sollte die Geschwindigkeit der Sicht angepasst werden. Es gilt, aufmerksam und vorausschauend zu fahren.