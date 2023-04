Wetter Schweiz: Schneefall sorgt für Chaos

Wegen der starken Schneefälle hat der Bund zudem die zweithöchste Lawinengefahrenstufe in den Regionen Bleniotal, untere Leventina, Moesa, Bergell, Corvatsch ausgerufen. «Hier sind spontane und oft auch sehr grosse Lawinen wahrscheinlich. An vielen Steilhängen können Lawinen leicht ausgelöst werden. Fernauslösungen sind typisch. Wummgeräusche und Risse sind häufig», so der Bund. (fur)