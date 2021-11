Hofstetten SO - Seit vier Wochen ist Jonathan (5) spurlos verschwunden

Die Spielecke von Jonathan im Haus seines Papas in Hofstetten (SO) ist seither verwaist.

Der Knabe verbrachte die Ferien bei seiner Mutter in Deutschland. Als Schmid seinen Jungen am 13. Oktober abholen wollte, fehlte von beiden jede Spur.

Jonathans Spielecke im Haus seines Vaters in Hofstetten (SO) bei Basel ist seit vier Wochen verwaist. «Ich hoffe ganz fest, dass er bald wieder da ist», sagt seine Papa Matthias Schmid. Am 13. Oktober hätte Schmid seinen fünfjährigen Sohn von der Mutter abholen sollen, wo Jonathan seine Herbstferien verbrachte. Doch vom Knaben und auch der Mama fehlte jede Spur. Jetzt wendete sich Schmid mit einem dramatischen Appell über das Regionalfernsehen «Tele M1» an die Öffentlichkeit.