Patric quizzt die Bätschi-Boys

«Seit wann ist die Schweiz Mitglied der EU?»

Während Chanelle sich mit der einen Hälfte der «Bachelorette»-Kandidaten unterhält, bespasst Bachelor Patric die andere. Und fördert deren körperliche und geistige Grenzen zutage.

In der fünften «Bachelorette»-Folge bekommt Rosenherrin Chanelle Wyrsch (23) Unterstützung vom aktuellen Bachelor Patric Haziri (30), der den Kandidaten auf den Zahn fühlen soll. Halt von Mann zu Mann, das ist ja was Spezielles, gell. Und damit soll vielleicht auch verhindert werden, dass Patric fünf Monate nach seiner «Bachelor»-Staffel langsam in Vergessenheit gerät.