Fasnacht-Effekt bei Coronazahlen? – «Seit Weihnachten war die Schlange vor dem Testcenter nicht mehr so lang»

1 / 5 In Basel-Stadt zeigt sich ein Fasnacht-Effekt: Die Covid-Fallzahlen steigen. 20min/Vanessa Travasci Vor den städtischen Testcentern bildeten sich am Montagmorgen nach der Fasnachtswoche lange Schlangen. 20min/Vanessa Travasci Der Basler Kantonsarzt Simon Fuchs sagt, dass die aktuell steigenden Zahlen eine Kombination darstellen aus dem Effekt der Massnahmenaufhebung, der BA.2-Variante und den Ansteckungen an der Fasnacht. 20min/Vanessa Travasci

Darum gehts Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen: Es gibt einen Fasnacht-Effekt.

Die Neuansteckungen sind in Luzern und Basel nach der Fasnacht stark gestiegen.

Eine Epidemiologin hält Grossanlässe trotzdem für vertretbar. Ein Infektiologe warnt.

Am Montagmorgen bildeten sich lange Schlangen vor den Testcentern in der Basler Innenstadt. Vier Tage nach dem Ende der Basler Fasnacht steigen die Corona-Neuansteckungen kontinuierlich. Eine Mitarbeiterin des Labors Rothen sagt gegenüber 20 Minuten am Montag. «Heute Vormittag mussten die Leute eine bis eineinhalb Stunden warten, bis sie getestet werden konnten. So lange war die Schlange seit Weihnachten nicht mehr.»

Die Ansteckungszahlen im Kanton Basel-Stadt sprechen eine deutliche Sprache. Während sich am 7. März, dem Fasnachts-Montag, noch rund 1000 Personen in Isolation befanden, explodieren die Neuansteckungen seither förmlich. Am 11. März waren rund 1800 Personen isoliert und am Sonntag waren es bereits 2337. National wurden seit Freitag 69’147 positive Tests gemeldet. Dazu schreibt das BAG: «Die hohe Anzahl von gemeldeten Tests sowie der hohe Anteil positiver Tests deuten auf eine erhöhte Dunkelziffer hin.»

Auch in Luzern gab es einen Fasnacht-Effekt. Nachdem Zehntausende Innerschweizer und Innerschweizerinnen gefeiert hatten, war in den Tagen darauf mehr als die Hälfte aller gemachten PCR-Tests im Kanton Luzern positiv, wie Zentralplus berichtete. Im Testcenter des Zuger Kantonsspitals waren gar 85 Prozent der Tests positiv.

Omikron-Variante und Fasnacht lassen Zahlen steigen

«Die Omikron-Welle mit Beginn circa um Weihnachten ist bisher nie abgeklungen, sondern die Zahl der Neuinfektionen hat bei durchschnittlich circa 400 Fällen pro Tag wieder umgeschlagen und ist aktuell stark im Steigen», sagt der Basler Kantonsarzt Simon Fuchs. Er vermutet, dass die aktuell steigenden Zahlen eine Kombination darstellen aus dem Effekt der Massnahmenaufhebung, der BA.2-Variante (die Untervariante von Omikron, die aktuell stark zunimmt) und den Ansteckungen an der Fasnacht.

Eine Prognose zu stellen sei schwierig. Ob allenfalls die Massnahmen wieder verschärft werden müssen, sei insbesondere davon abhängig, wie sich die Hospitalisationszahlen und die Zahl der intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten verhalten werden. «Wir beobachten diese Zahlen sehr genau», so der Kantonsarzt.

«Steigende Zahlen sind völlig vertretbar»

Dass es an Grossanlässen wie einer Basler Fasnacht zu vielen Ansteckungen kommen wird, war absehbar, sagt die Epidemiologin und Public-Health-Expertin des Swiss TPH Nicole Probst-Hensch. Dies sei jedoch beim Hinblick auf die tiefe Quote an schweren Verläufen völlig vertretbar. Sie spricht von einer «Balance», die es nun zu bewahren gelte. «Es ist wichtig, dass die Leute wieder etwas Positives erleben können und dürfen. In meinen Augen war es vollkommen richtig, sich für die Fasnacht zu entscheiden.»

Der Infektiologe Huldrych Günthard findet deutliche Worte: «Es war völlig klar, dass es an der Fasnacht zu massiven Übertragungen kommen wird. Niemand muss erstaunt sein, der sich an der Fasnacht infiziert hat», sagt er. Man habe sich nun mal für eine liberale Strategie entschieden.

Nun stelle sich die Frage, wie vulnerable Personengruppen geschützt werden können. Stand heute bestehe das Risiko, dass sich besagte Personen wieder vermehrt infizieren. «Diese müssen sich in der aktuellen Situation so gut wie möglich selber schützen», so Günthard.