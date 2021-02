Monte Velino, Italien : Seit Wochen vermisst – Bergretter finden Leichen dreier Wanderer

Vier Wanderer wurden in den Abruzzen vor knapp drei Wochen als vermisst gemeldet. Nun haben italienische Bergretter drei Leichen von Wanderern am Monte Velino auf rund 1800 Metern Höhe entdeckt.

Nach knapp einem Monat Suche haben Retter der italienischen Bergwacht die Leichen mehrerer Menschen in den Abruzzen gefunden. Die Körper von drei der vier Vermissten seien morgens am Berg Monte Velino in der mittelitalienischen Provinz L’Aquila entdeckt worden, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit. Die Wanderer wurden seit dem 24. Januar vermisst. Seitdem hatten Einsatzkräfte der Bergrettung, Feuerwehr und Polizei nach ihnen im Schnee gesucht.