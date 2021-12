Hinteregg ZH – Seit Wochen vermisster Töfffahrer tot im Wald aufgefunden

In einem Waldstück in Hinteregg wurde am Samstag eine tote Person entdeckt.

Höchstwahrscheinlich verunfallte der Mann vor mehreren Wochen mit seinem Motorrad auf der kurvenreichen Strecke und blieb in einem an die Rällikonerstrasse grenzenden Waldstück in Hinteregg (Gemeindegebiet Egg) liegen. Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte, handelt es sich beim Verstorbenen mutmasslich um einen seit Anfang Oktober vermissten 57-jährigen Mann. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht.