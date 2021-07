Autogaragen am Limit - «Seit Wochen werden wir wegen Hagelschäden überrannt»

Garagen in den Unwettergebieten kommen mit den Reparaturen kaum mehr hinterher.

Es stürmt wieder in der Schweiz, dabei werden viele Autos beschädigt.

Dellen, Kratzer und nasse Polster: Heftige Unwetter ziehen über die Schweiz und beschädigen zahlreiche Autos. Garagen sind darum zurzeit vielerorts im Dauereinsatz: «Seit Wochen werden wir überrannt mit Hagelschäden», sagt Daniel Kiener, Inhaber der Carrosserie Kiener AG in Schönbühl (BE).

Viele Fahrzeuge seien vom Hagel verbeult. Einige Autos wurden im Sturm auch durch herabfallende Gegenstände, wie Ziegel, getroffen. «Zudem haben wir einige Wasserschäden von Fahrzeugen, die unter Wasser standen», so Kiener.

Weil einige Mitarbeitende noch in den Ferien sind, ist sein Team voll ausgelastet. In der Carrosserie wird darum zurzeit nun sechs Tage in der Woche gearbeitet und es werden viele Überstunden geleistet. Trotzdem komme es zu Wartezeiten: «Unsere Hagelabteilung ist bis Ende Jahr ausgebucht», sagt Kiener. Man lasse aber keine Kunden im Regen stehen und suche für alle optimale Lösungen.