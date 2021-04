Die 16-jährige Isabelle aus Celle, Niedersachsen (D), wird seit zwei Wochen vermisst. Sie soll nun in Frankreich aufgefunden worden sein.

Die seit zwei Wochen als vermisst geltende Isabella aus Niedersachsen in Deutschland ist aufgetaucht. Man habe sie in Frankreich ausfindig machen können, berichtet «Focus», das sich auf Informationen der Polizei stützt. Die genauen Umstände des Verschwindens und wie Isabella nach Frankreich gelangte, will die Polizei nachliefern.