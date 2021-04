Verspäteter Schulbeginn - Sek-Schüler sollen 50 Minuten länger schlafen können

Viele Schülerinnen und Schüler gehen morgens müde und verschlafen in die Schule. Ein Postulat im Zürcher Gemeinderat soll dies ändern. Die AL-Gemeinderäte Patrik Maillard und David Garcia Nuñez fordern, dass die erste Morgenlektion auf der Sekundarstufe 50 Minuten später, also erst um 8.20 Uhr beginnt, schreibt der «Tages Anzeiger» in einem Artikel. Hierzu soll der Stadtrat ein evaluiertes Pilotprojekt starten.