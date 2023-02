Sekretärin sucht nach Porno-Skandal in Brauerei Schützengarten in St. Gallen neuen Job

«Ich will einen Aufgabe haben»

Am liebsten hätte sie wieder einen Job im Verkaufsinnendienst mit Kundenkontakt. Als ausgebildete kaufmännische Angestellte sei sie bei der Arbeitssuche aber flexibel: «Ich kann mir einen Job in verschiedenen Sektoren vorstellen», so Vitalini. Das Wichtigste für sie sei, einer Arbeit nachgehen zu können: «Ich will wieder eine Aufgabe und ein geregeltes Leben haben.»