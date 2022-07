Auftritt bei Basel: Sekten-Fachstelle warnt vor Esoterik-Influencerin Teal Swan

In zwei Tagen lerne man, «wie man sich selbst liebt», verspricht der Veranstalter. Gestärkt und mit mehr Selbstliebe würde man die Veranstaltung mit Teal Swan verlassen. Die umstrittene amerikanische Esoterik-Influencerin kommt für einen zweitägigen Workshop nach Münchenstein bei Basel, wie die «Basler Zeitung» (Abo) am Freitag berichtete. In den USA ist Swan ein Star, auf Youtube haben Millionen ihre Videos gesehen. Unlängst hat der Streamingdienst Hulu eine mehrteilige Dokumentation über die 39-Jährige veröffentlicht, an der die Portraitierte keine Freude hat.