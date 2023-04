Kenia: Sektenführer ruft zum Hungern auf – Polizei gräbt Dutzende Leichen aus

Auf dem Grundstück eines mutmasslichen Sektenführers in Kenia sind rund 40 Leichen gefunden worden. Polizeichef John Kemboi sagte, auf dem Gelände von Pastor Paul Makenzi in Malindi befänden sich noch weitere Gräber, die noch nicht geöffnet worden seien. Makenzi war am 14. April festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, seine Anhänger angewiesen zu haben, sich zu Tode zu hungern. Die Polizei hat beantragt, den Verdächtigen länger in Untersuchungshaft behalten zu können.