Ariana Viera: Miss Venezuela (26) stirbt nach Crash mit Lastwagen

«Mein Mädchen ist eingeschlafen, sie war müde». Mit diesen Worten verkündete Ariana Vieras Mutter den Tod der venezolanischen Schönheitskönigin. Die 26-Jährige sei infolge eines schweren Autounfalls am 13. Juli im US-Bundesstaat Florida ihren Verletzungen erlegen. Medienberichten zufolge hätte die amtierende Miss Venezuela im Oktober an der Wahl zur Miss Latin America of the World teilnehmen sollen.