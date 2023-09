Motorschaden: Acht Fehler, die dein Auto kaputt machen.

1. Schalten, um die Geschwindigkeit zu verringern

2. Die Hand auf dem Schalthebel abstützen

Eine sehr schlechte und weit verbreitete Angewohnheit ist die Hand auf dem Schalthebel. Doch das ist eine schlechte Idee, denn sie schädigt das Getriebe. Denn der Schaltknüppel ist mit einer Schaltgabel verbunden, die so konstruiert ist, dass sie für eine kurze Zeit mit einem rotierenden Ring in Kontakt kommt. Wenn du deine Hand auf dem Schaltknüppel ruhen lässt, riskierst du, Druck auf die Schaltgabel auszuüben, was zu einem vorzeitigen Verschleiss führt.