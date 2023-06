Russland: Michail Chodorkowski stellt sich auf Seite von Jewgeni Prigoschin

Michail Chodorkowski fordert die Russen dazu auf, Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen.

Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner waren nach dessen Angaben in der Nacht von der Ukraine aus in die russische Grenzregion Rostow einmarschiert.

Der bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski hat die Russen aufgefordert, den Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. «Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen», schrieb der Kreml-Kritiker in der Nacht zum Samstag in Onlinemedien. «Selbst der Teufel» verdiene Unterstützung, wenn er gegen den «dieses Regime» kämpfe. «Und Ja – dies ist erst der Anfang», schrieb der im Exil lebende Chodorkowski.