Feuerwerk: Das ist die CO2-Bilanz der Bundesfeier in Basel

Am 31. Juli steigt in Basel die Bundesfeier am Rhein, deren Höhepunkt das grosse Feuerwerk bildet.

Am Montag feiert Basel vorgezogen den Schweizer Nationalfeiertag. Die Bundesfeier am Rhein am 31. Juli hat hier Tradition. Ebenso das grosse Feuerwerk, das synchron von zwei Schiffen ober- und unterhalb der Mittleren Brücke gezündet wird. Zur Feier werden auch dieses Jahr rund 100’000 Schaulustige in der Innenstadt erwartet.