Wil: Video am Bahnhof geht auf Tiktok viral

Auf Tiktok geht ein Video viral, das am Bahnhof in Wil aufgenommen wurde.

Ein Mann, der mit den Händen an der Wand steht und von zwei Männern durchsucht wird. Plötzlich klettert er über die Bushaltestelle und setzt sich auf dem Dach eines Bahnhofgebäudes hin – dieses Video geht gerade auf Tiktok viral. Die Userinnen und User rätseln. «Selbst die Verwirrung ist verwirrt», schreibt ein User. Eine Userin ist froh, dass sie nicht mehr in Wil wohnt. «Aber hä? Was läuft in Wil?», schreibt sie.