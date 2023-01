Josua Mettler: Selbst ein Schädelbruch stoppt den Schweizer nicht

Josua Mettler führt derzeit die Rangliste im Europacup an. Der Sprung in den Weltcup ist gross, doch Mettler will diesen trotzdem schaffen.

1 / 4 Josua Mettler zählt zu den Elite-Nachwuchsfahrern von Swiss-Ski. freshfocus Er wurde schon von einer schweren Verletzung gebremst, lässt sich davon aber nicht unterkriegen. freshfocus Mettler will bei den grossen Weltcup-Abfahrten viel Erfahrung mitnehmen. freshfocus

Darum gehts Josua Mettler will im Weltcup irgendwann für Furore sorgen.

Derzeit geht es für ihn um die Erfahrungen.

Der 24-Jährige Mettler hat sich auch schon schwerer verletzt.

Der Rücktritt von Beat Feuz hinterlässt im Schweizer Skiteam eine grosse Lücke. Der Emmentaler war in den letzten Jahren ein Garant für Podest-Plätze in den Speed-Disziplinen – besonders der Abfahrt. Das Schweizer Team zeigte zwar in Bormio und in Wengen, dass durchaus auch weitere Akteure in der Weltspitze vertreten sind, doch ein neuer Feuz ist derweil nicht in Sicht.

«Man muss auch Geduld haben, natürlich stehen jetzt nicht 20 Personen hinter Beat Feuz bereit», erklärt Josua Mettler gegenüber 20 Minuten. Der Toggenburger zählt zur Elite-Klasse von Swiss-Ski. Bislang kam er in vier Weltcup-Abfahrten – zuletzt zweimal in Kitzbühel mit den Rängen 20 und 42 – und einem Super-G zum Einsatz. Bei den Rennen im Weltcup geht es für den 24-jährigen derzeit grundsätzlich darum, Erfahrungen zu sammeln.

«Bin ein Heugümper»

Mehrheitlich ist Mettler im Europacup unterwegs – und das durchaus erfolgreich. Die Gesamtwertung führt der Schweizer an, brilliert dabei in dieser Saison vor allem in Super-G und Riesenslalom. Auch weil er in einer dritten Disziplin fährt, sieht er sich nicht als direkter Feuz-Nachfolger. Die drei Disziplinen erlauben Mettler auch keine reguläre Trainingsgruppe. Mit einem Lächeln erklärt er: «Ich bin etwas wie ein Heugümper, springe von Gruppe zu Gruppe und versuche, mich so gut wie möglich zu integrieren.»

Verfolgst du den Ski-Sport? Jedes Wochenende! Nur vereinzelt. Nein, das ist nicht mein Sport. Ich kenne nur Après-Ski.

Die Mettlers aus Unterwasser, woher auch der vierfache Olympiasieger Simon Ammann stammt, sind eine Skifamilie. Neben Josua waren auch seine zwei Geschwister im Ski-Zirkus aktiv. Doch mittlerweile ist nur noch der 24-Jährige übrig. Das überrascht – besonders aufgrund seiner Verletzungshistorie.

Schwere Verletzung im Sommertraining

Im Sommer 2020 zog er sich beim Training in Zermatt einen Schädelbruch und eine Herzprellung zu. Doch wie ist das passiert? Mettler: «Ich bin beim Super-G-Training auf den Hinterkopf gefallen und ins Netz gerutscht. Es hat mir die Brille abgezogen und dann bin ich kopfvoran in eine Stange geprallt.» Dabei sei dann der Schädel gebrochen. Dazu kam eine Herzprellung, die eigentlich noch gefährlicher war. «Die Ärzte haben mir gesagt, wenn die Prellung zu hart ist, bedeutet es den sofortigen Tod», so der Ostschweizer. Der Schädel sei dann in kurzer Zeit wieder zusammengewachsen. «Ich hatte keine Probleme und hoffe, dass ich im Kopf noch der Gleiche bin», lächelt der 24-Jährige den schweren Unfall weg.

Doch warum wagt er sich nach so einem schweren Unfall überhaupt wieder auf die schwierigen Pisten? «Einige würden sagen, dass es dumm ist. Aber es ist einfach mein Leben», erklärt sich der Toggenburger. Seine Devise: «Immer vorwärtsschauen. Wenn man stehen bleibt im Leben, ist es das Schlimmste.»

Am Lauberhorn stand Mettler in diesem Jahr nicht im Weltcup im Einsatz. Dies, weil zur gleichen Zeit noch wichtige Rennen im Europacup auf dem Programm standen. Die Trainings in Kitzbühel sowie die zwei Abfahrten absolvierte er nun. Die Fahrten auf solchen kniffligen Strecken bringen den jungen Skifahrer weiter. Kaum eine Abfahrt im Europacup dauert über zwei Minuten und beinhaltet solche Tücken wie die Klassiker in Bormio, Wengen und Kitzbühel. Mettler sagt zum Abschluss des Gesprächs bezüglich des Sprungs in den Weltcup hoffnungsvoll: «Es ist ein möglicher Schritt, kein unmöglicher.»