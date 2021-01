Eine ungewöhnliche Erscheinung am Himmel beobachtete eine Leserin am 20. Januar von ihrem Balkon aus. Sie fragte sich: «Hat die Schweiz etwa Raketen?»

1 / 4 Dieses spezielle Flugobjekt entdeckte Aline Vetsch am 20. Januar gegen 17.15 Uhr von ihrem Balkon aus. 20min-Community Hier sehen Sie das Objekt in einem kleineren Bildausschnitt. Erraten Sie, was es ist? 20 Minuten Community Das Objekt wurde in Ballwil gesichtet. Und Recherchen von 20 Minuten haben auch ergeben, um was es sich handelt. Es ist irdischen Ursprungs. Google Maps

Darum gehts Eine Leserin hat am 20. Januar eine ungewöhnliche Beobachtung am Himmel gemacht.

Auf dem Bild, das sie gemacht hat, könnte man meinen, etwas Raketenartiges zu sehen.

Es handelte sich aber um eine Boeing 737-800 auf dem Weg nach München.

Eine Frau im Kanton Luzern war erstaunt, als sie am 20. Januar das Objekt am Himmel erblickt habe: Gegen 17.15 Uhr sei sie auf ihren Balkon in Ballwil LU getreten war und habe ein Flugobjekt am Himmel gesehen. Wo es gestartet sei, habe sie nicht gesehen. «Ich konnte beobachten, wie es immer weiter in den Himmel stieg, bis es schliesslich verschwand.» Dabei habe das Objekt keinerlei Geräusche gemacht, erzählt sie weiter.

Für sie sei die Beobachtung unerklärlich gewesen. Auch in ihrem Freundeskreis und an ihrem Arbeitsplatz sei die ungewöhnliche Beobachtung am nächsten Tag diskutiert worden. Sie fragte sich auch, ob das eine Rakete gewesen sein könnte.

Rakete, Meteorit oder doch ein Flugzeug?

Tatsächlich sagte auch Vladi Barossa, Sprecher der Flugsicherung Skyguide, auf Anfrage von 20 Minuten zunächst: «Es sieht aus wie eine Rakete, die vom Boden in die Luft geschossen wird.» Mehr könne er dazu auf die Schnelle nicht sagen; für eine genaue Einschätzung bräuchte es aufwändige Abklärungen. Er könne sich aber vorstellen, dass es sich um einen Fake handeln könnte, da die Helligkeit des Himmels nicht mit der aufgenommenen Zeit kompatibel sei.

Zur Wetterlage sagt Klaus Marquardt Meteologe bei Meteonews: «Wenn hohe Wolken durch die untergehende Sonne angeleuchtet werden, ist es gut möglich, dass der Himmel um diese Jahreszeit um 17.15 Uhr noch so hell ist.» Marquardt geht nicht von einem meteorologischen Phänomen aus: «Es könnte sich um etwas Selbstgebasteltes, etwas Militärisches oder einen Meteoriten handeln.» Die Fluglinie spreche allerdings eher gegen einen Meteoriten. Ausserdem seien durch die Verwirbelungen im Kondensstreifen zu erkennen, dass das Objekt wohl eine eher langsame Fluggeschwindigkeit hatte.