Flughafen Zürich : Anzahl Privatflüge am Flughafen Zürich auf Niveau der Vorpandemiezeit

Laut dem Flughafen Zürich lag die Anzahl Privatflüge 2022 höher als in der Vorpandemiezeit. Von 35’000 Privatjets, welche in der Schweiz starteten, hoben 11’000 in Zürich ab.