Neue Massnahmen – «Selbst mit einem Lockdown können wir den Kollaps wohl nicht verhindern»

Die Fallzahlen und Hospitalisationen nehmen in der Schweiz nach wie vor zu – trotz der neuen Massnahmen, die seit Montag in Kraft sind. Der Bundesrat gab am Freitag den Kantonen deswegen zwei Varianten von verschärfenden Massnahmen-Szenarien in Konsultation, über die bis zum 14. Dezember beraten werden sollen: Eine Ausweitung von 2G und Maskenpflicht oder einen Teil-Shutdown. Gemäss Andreas Widmer, Infektiologe und Präsident des nationalen Zentrums für Infektprävention Swissnoso, kommen beide Varianten zu spät, wenn nicht jetzt sofort gehandelt wird.