Federer, Hamilton und Neymar gratulieren ihm

Die Gratulationen nach dem Spiel liessen nicht lange auf sich warten. Sportler und Persönlichkeiten aus der ganzen Welt gratulierten dem 7-fachen Superbowl-Gewinner. Einer der ersten Gratulanten auf Instagram ist auch Roger Federer. Er postete zwei Fotos. Auf dem einen posiert er mit Tom Brady, auf dem anderen mit dessen Ehefrau, dem brasilianischen Model Gisele Bündchen (40). Dazu kommentierte er an Bündchen gerichtet: «Zwei plus fünf macht sieben. Was für eine inspirierende Leistung». Und an Brady adressiert: «Alter ist nur eine Zahl».