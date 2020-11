In den ersten Kantonen sind die Spitäler am Anschlag: In Solothurn werden derzeit die Intensivpflegestationen aufgestockt. Am Freitag standen 15 Plätze zur Verfügung – 17 Personen hätten einen gebraucht. Überlastet war auch das System im Jura: Patienten wurden nach Basel verlegt. Bald schon stellt sich vielerorts die schwierigste Frage überhaupt. Wer erhält die letzten Plätze? «Niemand will so etwas entscheiden müssen», sagt Professorin Tanja Krones, Leiterin Klinische Ethik am Zürcher Universitätsspital, in der «SonntagsZeitung».