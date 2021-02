Bundesliga-Captain : «Selbst wenn die Welt in Flammen stünde, müssten wir Fussball spielen»

Fabian Klos von Arminia Bielefeld äusserte sich kritisch zu den coronabedingten Entwicklungen im Fussball. Er halte wenig von «diesem ganzen Fussball-Überschuss».

«Thomas Müller hat sich auf der Katar-Reise das Corona-Virus eingefangen. Das ist für mich ein Beleg dafür, dass in der jetzigen Pandemie-Zeit solche Geschichten nicht zwingend notwendig sind», sagte Klos: «Überspitzt formuliert kann man den Eindruck gewinnen: Wir leben in einer weltweiten Pandemie, aber selbst wenn jetzt noch zwei Drittel der Welt in Flammen stehen würden, dann würden wir immer noch Fussball spielen müssen.» In den Europapokalen, wo Austragungsorte verlegt wurden, sieht der Stürmer «ein unglaubliches Reisewirrwarr».