Selbstangeordnete Labortests sollen Hygiene garantieren

Das Restaurant Kebab Club in St. Gallen wurde in einem Hygienebericht vom «K-Tipp» bemängelt.

Der «K-Tipp» hat Ende September einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die Hygiene von Kebab-Läden überprüften. Dabei wurde jeweils ein Kebab mit Gemüse und Sauce bestellt und im Labor auf Bakterien untersucht. St. Gallen schnitt dabei besonders schlecht ab. Mit einer Gesamtkeimzahl von über 30 Millionen lag auch der Kebab Club am Bahnhof St. Gallen deutlich über dem Grenzwert von zehn Millionen und belegte im Ranking den vorletzten Platz.

Mit unabhängigen Tests auf dem Weg zur Besserung

Um sicherzustellen, dass sich die Hygiene tatsächlich verbessert hat, hat er kürzlich einen Labortest in Auftrag gegeben, wie «St. Gallen 24» berichtet. Dabei brachte er einen kompletten Dürüm mit allen Zutaten und Saucen in ein Labor und liess ihn auf dieselben Bakterien testen, die auch vom «K-Tipp» untersucht wurden. Dieser Labortest ergab deutlich bessere Ergebnisse als der Test vom Konsumentenmagazin. Basierend auf diesen Messwerten würde der Kebab Club St. Gallen nun auf Platz eins der Döner-Buden in St. Gallen stehen.