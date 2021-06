EM-Auftakt gegen Wales : Nati-Captain Xhaka ist heiss – «Guter Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben»

Einen Tag vor dem EM-Auftakt stellen sich der Schweizer und der Waliser Captain in Baku den Medien. Granit Xhaka und Trainer Vladimir Petkovic wollen am Samstag das erste Kapitel in ihrem EM-Geschichtsbuch schreiben.