Elektro-Auto : Selbstfahrende Autos von Waymo kommen jetzt auch nach San Francisco

Taxis, die keine Fahrerinnen oder Fahrer benötigen, können äusserst praktisch sein. Waymo will es wahr machen und startet nun einen Test in bereits der zweiten Stadt in den USA.

1 / 6 Waymo-Taxis sind neu auch in San Francisco für mehr Personen zugänglich. REUTERS Bisher war dies erst in einem Vorort von Phoenix möglich. AFP Es handelt sich dabei um Robotaxis. REUTERS

Darum gehts Robotaxis, die ohne Fahrer oder Fahrerin ihr Klientel abholen und an die Zielorte bringen, klingen vielerorts noch utopisch.

In einem Vorort der US-Stadt Phoenix läuft aber bereits ein Test des Unternehmens Waymo.

Dieser Test wird nun auch auf San Francisco ausgeweitet.

Aufgrund der erhöhten Komplexität in San Francisco bleiben in den autonomen Fahrzeugen vorerst aber einmal Sicherheitsfahrer mit an Bord.

Die auf autonomes Fahren spezialisierte Tech-Firma Waymo will jetzt auch in San Francisco in grösserem Stil ihre Robotaxi-Dienste anbieten. Nach mehr als zwölfjähriger Testphase in der kalifornischen Metropole werde der Service für ein breiteres Publikum geöffnet, teilte das wie der Online-Riese Google zum US-Konzern Alphabet gehörende Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mit.

Wer sich kostenlos im selbstfahrenden Elektro-SUV vom Typ Jaguar I-Pace durch San Francisco befördern lassen will, kann sich über das «Trusted Tester»-Programm der Waymo-App bewerben. Im Gegenzug müssen Nutzer allerdings eine Geheimhaltungserklärung abgeben und die Firma mit Daten und Feedback versorgen. Obwohl die Wagen vollautonom unterwegs sind, bleibt zunächst ein Sicherheitsfahrer mit an Bord.

Wichtiger Meilenstein

Auch wenn Waymo von einem Durchbruch im Massenmarkt weit entfernt bleibt, ist das Pilotprojekt in Kalifornien ein wichtiger Meilenstein. Bislang testet die Firma den Service lediglich in einem Vorort von Phoenix – dort auch ohne Sicherheitsfahrer. Allerdings sind Wetterverhältnisse, Verkehrsaufkommen und Infrastruktur rund um die Wüstenstadt im Bundesstaat Arizona deutlich günstiger für selbstfahrende Autos als in der chaotischen Metropole San Francisco.

In Waymo ging 2016 Googles Roboterwagen-Programm auf – die Firma gilt als besonders weit bei der Entwicklung von Systemen zum autonomen Fahren. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. In San Francisco testen auch Wettbewerber wie die zum grössten US-Autobauer General Motors gehörende Rivalin Cruise schon seit Jahren selbstfahrende Elektroautos. Im Oktober 2020 kündigte Cruise an, dort erste Autos ohne Sicherheitsfahrer am Steuer auf die Strassen zu schicken.

