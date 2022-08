Crash mit autonomem BMW-Testfahrzeug: ein Toter, neun Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit einem autonom fahrenden Auto sind in Deutschland eine Person getötet sowie neun weitere schwer verletzt worden.

In Deutschland hat sich ein schwerer Autounfall mit einem autonomen Fahrzeug ereignet.

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein autonomes Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Crash in der Nähe von Römerstein kam ein Mann ums Leben, neun weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die « Bild » berichtet.

Vier Fahrzeuge waren am Unfall im Landkreis Reutlingen beteiligt. Ein BMW iX, bei dem es sich laut Polizeiangaben um ein autonomes E-Testfahrzeug handelt, geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Im BMW sass ein 43-Jähriger, wobei aktuell unklar ist, ob er das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte.

Das Fehlmanöver löste Kollisionen mit mehreren anderen Fahrzeugen aus. Der 33-jährige Beifahrer eines Mercedes-Benz verstarb in der Folge noch an der Unfallstelle. Die Rettungsdienste waren mit vier Helikoptern und zehn Ambulanzen im Einsatz. Die verunfallten Personen wurden in die umliegenden Spitäler gebracht.